TIVOLI – Ospedale, salvato un paziente con un tumore avanzato della laringe

Un intervento di chirurgia oncologica di elevata complessità è stato eseguito con successo presso l’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Lo rivela la Asl Roma 5 in un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 4 marzo.

Si tratta di un’ipofaringo-laringectomia totale con ricostruzione mediante lembo autologo, effettuata su un paziente di 65 anni affetto da un tumore avanzato della laringe con estensione all’ipofaringe.

L’intervento, tra i primi di questo livello affrontati dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal Dottor Domenico Tassone, ha richiesto una pianificazione chirurgica accurata e un approccio fortemente multidisciplinare.

Secondo il comunicato stampa, la procedura ha previsto l’asportazione completa della laringe e della porzione interessata di ipofaringe, seguita dalla ricostruzione del tratto faringeo mediante tessuto autologo, con l’obiettivo di ripristinare la continuità digestiva e garantire, per quanto possibile, una buona qualità di vita post-operatoria.

La scelta della ricostruzione con lembo autologo rappresenta una delle soluzioni più avanzate nei casi oncologici complessi del distretto testa-collo.

Questa tecnica, infatti, favorisce una migliore integrazione dei tessuti, riduce il rischio di complicanze e consente una più rapida ripresa funzionale.

“Oggi l’Unità di Otorinolaringoiatria di Tivoli si colloca tra le realtà più dinamiche del panorama sanitario laziale – sottolinea la Asl Roma 5 – Le sue attività comprendono la chirurgia della tiroide e delle ghiandole salivari, la gestione della sinusite cronica e della poliposi nasale, fino alla chirurgia oncologica dei tumori della laringe e del cavo orale.

Particolare attenzione è inoltre rivolta ai percorsi oncologici integrati, basati su un approccio che unisce competenze chirurgiche, diagnostiche e riabilitative, in stretta collaborazione con le altre specialità.

Un modello organizzativo che offre al paziente una presa in carico completa, dalla diagnosi al follow-up, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità”.

“L’esito positivo dell’intervento – prosegue il comunicato della Asl – si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dell’offerta assistenziale del presidio ospedaliero di Tivoli, sostenuto dalla Direzione Strategica aziendale e volto a potenziare le specialità ad alta complessità e ridurre la mobilità sanitaria.

Un risultato che consolida il ruolo del San Giovanni Evangelista come ospedale in costante crescita e capace di elevare progressivamente i propri standard qualitativi di offerta, dimostrando come, anche sul territorio, sia possibile garantire cure altamente specialistiche, efficaci e sicure a beneficio dei pazienti”.