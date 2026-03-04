GUIDONIA – La pattuglia in sirena si scontra con tre auto: feriti 3 agenti

Drammatico incidente stradale oggi pomeriggio, martedì 4 marzo, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di tre vetture private danneggiate, una pattuglia della Polizia Locale distrutta e tre agenti feriti in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 14,20 all’intersezione tra via delle Genziane e via Lago dei Tartari, in località Bivio di Guidonia.

Un’auto della Polizia Locale di Guidonia Montecelio con a bordo tre agenti maschi del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) proveniente da viale Roma viaggiava in direzione via Tiburtina con la sirena e il lampeggiante accesi.

Sembra che gli agenti fossero diretti nel quartiere di Setteville, dove poco prima era stata investita una bambina.

Giunta all’altezza dell’incrocio con via Lago dei Tartari, la volante avrebbe sorpassato una Fiat Panda condotta da una 40enne italiana impegnata in una manovra di svolta a sinistrata i due veicoli sono entrati in collisione.

A quel punto, l’auto di servizio della Polizia Locale è uscita fuori strada terminando la corsa addosso a una Fiat Panda e ad una Lancia Ypsilon in sosta al margine della carreggiata in direzione Guidonia.

I tre agenti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli con varie contusione e ferite: non sarebbero in pericolo di vita.

Illesa la conducente della Fiat Panda, una 40enne residente a Guidonia Montecelio.

Sul posto sono immediatamente intervenute altre pattuglie della Polizia Locale che hanno chiuso via delle Genziane nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lago dei Tartari e via dei Castagni, la strada d’accesso al Centro commerciale “Tiburtino Shopping Center”.

L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Roma.