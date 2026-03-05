CASTEL MADAMA – “Servizio Civile Universale” per 5 giovani del territorio

Il Comune di Castel Madama rende noto che è attiva la procedura di selezione per il “Servizio Civile Universale”, quale opportunità di impegno civico e formazione rivolta ai giovani del territorio.
Saranno disponibili 5 posti per candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità.
Il progetto avrà durata di 12 mesi, con avvio previsto nel mese di settembre 2026, per un impegno di 25 ore settimanali e con il riconoscimento di un assegno mensile di circa € 519,00, oltre all’attestato di partecipazione e alla certificazione delle competenze acquisite.
Obiettivo del progetto è rafforzare i servizi offerti ai cittadini e a promuovere la crescita dei nostri giovani.
La candidatura potrà essere presentata per uno solo dei seguenti ambiti: ambiente, assistenza, cultura ed educazione.
Tutti i dettagli relativi ai progetti ed alla modalità di partecipazione sono consultabili al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/