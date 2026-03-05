CASTEL MADAMA – “Servizio Civile Universale” per 5 giovani del territorio

Il Comune di Castel Madama rende noto che è attiva la procedura di selezione per il “Servizio Civile Universale”, quale opportunità di impegno civico e formazione rivolta ai giovani del territorio.

Saranno disponibili 5 posti per candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità.

Il progetto avrà durata di 12 mesi, con avvio previsto nel mese di settembre 2026, per un impegno di 25 ore settimanali e con il riconoscimento di un assegno mensile di circa € 519,00, oltre all’attestato di partecipazione e alla certificazione delle competenze acquisite.

Obiettivo del progetto è rafforzare i servizi offerti ai cittadini e a promuovere la crescita dei nostri giovani.

La candidatura potrà essere presentata per uno solo dei seguenti ambiti: ambiente, assistenza, cultura ed educazione.

Tutti i dettagli relativi ai progetti ed alla modalità di partecipazione sono consultabili al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/

“E’ la prima volta che il nostro Comune offre la possibilità di svolgere ai giovani del territorio il servizio civile, che non è solo un’esperienza formativa, ma un vero percorso di crescita personale e di responsabilità verso la nostra comunità – spiega il sindaco Michele Nonni – Offriamo loro un’opportunità concreta per mettersi in gioco, acquisire competenze, ricevere un contributo economico mensile e vivere un anno che può davvero fare la differenza nel loro percorso umano e professionale.

L’investimento sui ragazzi è una priorità della nostra consiliatura.

Crediamo fortemente nella cittadinanza attiva e nel valore dell’impegno civico: i nostri giovani sono una risorsa fondamentale e vogliamo dare loro strumenti reali per costruire il futuro”.

La domanda di partecipazione al bando è disponibile online al seguente indirizzo, con scadenza fissata alle 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒:𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝟖 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔: