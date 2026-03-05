MONTEROTONDO – Corso Blsd per imparare a salvare una vita

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 5 Marzo 2026

Organizzato dal Comitato locale della Croce Rossa

Sabato 28 marzo il Comitato della Croce Rossa Italiana di Monterotondo organizza un corso BLSD adulto e pediatrico laico, rivolto alla popolazione.

Durante il corso verrà insegnato come effettuare una corretta rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) e come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree in soggetti adulti e pediatrici.

Al termine del corso verrà rilasciato il brevetto di Operatore BLSD.

Il corso è accreditato dalla Regione Lazio – ARES 118.

Per info e prenotazioni:

3312345130

formazione@crimonterotondo.org

Oppure prenota direttamente su: https://forms.gle/z8KqQVdTvHP3CjfK8

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  VICOVARO - Carnevale, ultima sfilata e premiazione delle maschere più belle

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 