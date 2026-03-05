MENTANA – Orti urbani, la gestione affidata all’associazione “Last”

Il Comune di Mentana avvia il progetto degli orti urbani.

Lo stabilisce la determina numero 66/A – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, giovedì 5 marzo, dal dirigente all’Ambiente Federico Vittori.

Con l’atto affidata la gestione delle aree comunali individuate per la realizzazione degli orti urbani all’Associazione senza fini di lucro “Last Aps” con sede in Via Plutarco 64, a Guidonia Montecelio.

L’associazione fondata e presieduta da Paolo Giordano è risultata l’unica nella graduatoria di merito relativa alla manifestazione di interesse bandita il 26 gennaio scorso presentando il progetto “Orto Living Lab” della durata di 5 anni, prorogabile a 9 anni, per la realizzazione e gestione di orti urbani comunitari (OUC) in aree verdi sul territorio del comune di Mentana.

L’assessora all’Ambiente, Scuola e Turismo Serena Pandolfi

Il progetto, promosso dall’assessora all’Ambiente, Scuola e Turismo Serena Pandolfi, prevede la realizzazione e la gestione di almeno 50 orti urbani.

Una veduta aerea della prima zona in cui realizzare gli orti urbani

Gli orti sorgeranno in un terreno di proprietà comunale destinato a verde pubblico, grande circa un ettaro, ubicato nel tratto in cui si intersecano la strada provinciale Nomentana e via Giovanni Amendola, in corrispondenza dell’inizio della pista ciclabile di Mentana e di un parcheggio attraverso il quale è possibile accedere nei futuri lotti destinati alla coltivazione (CLICCA E GUARDA LA PLANIMETRIA).

L’accesso all’area destinata ad orti urbani

Gli obiettivi prefissi sono molteplici: dalla coltivazione di prodotti orticoli allo svolgimento di attività per l’integrazione, l’inclusione sociale, la solidarietà e l’intercultura (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il 2 dicembre 2025 il Consiglio Comunale aveva già approvato il “Regolamento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari (OUC) in aree verdi sul territorio del Comune Mentana”.

Il Regolamento prevede a carico del Comune spese iniziali di verifica e messa in funzione degli allacci, successivamente il gestore prenderà in carico l’area e le spese, avendo la possibilità di partecipare a bandi per accedere a finanziamenti che sostengano il progetto.

Paolo Giordano, fondatore e presidente di LAST APS, ha un percorso interdisciplinare che unisce studi in arti multimediali, cooperazione internazionale ed eco-social design.

Opera dal 2019 nel campo della progettazione socio-culturale, con una visione che integra linguaggi artistici e processi partecipativi.

Ha iniziato il suo percorso come direttore artistico di progetti di comunicazione partecipativa nei campi profughi in Libano, per poi specializzarsi nella scrittura e gestione di progetti socio-educativi a impatto. La sua attività si concentra oggi sulla progettazione sociale e culturale, il coordinamento di percorsi formativi e la costruzione di una scuola itinerante di progettazione socio-culturale, capace di generare reti, saperi e pratiche in contesti sociali complessi.

Ha collaborato con UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Austria), Università Ca’ Foscari di Venezia, oltre che con diverse ONG nazionali e internazionali.