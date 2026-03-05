TIVOLI – “L’orgoglio di essere Città”: Centro storico blindato per la grande festa

Si terrà domani pomeriggio, venerdì 6 marzo, “Tivoli – L’orgoglio di essere Città”, la giornata in cui l’amministrazione comunale di Tivoli celebra ufficialmente il prestigioso titolo di Città conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Si comincia alle 16.30 in Sala Consiliare, a Palazzo San Bernardino, con gli interventi istituzionali e la presentazione del nuovo gonfalone.

Un momento solenne presieduto dal sindaco Marco Innocenzi nel luogo che rappresenta la vita amministrativa della Città, insieme ad importanti autorità nazionali, regionali e locale: saranno presenti il Ministro Francesco Lollobrigida, il senatore Marco Silvestroni e il presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonello Aurigemma.

Sarà presentato il video “Tivoli: l’orgoglio di essere città” e svelata la targa “Città di Tivoli”.

E’ prevista l’Infiorata dedicata alla Città di Tivoli a cura della Contrada Via Maggiore.

Alle 18.00 l’appuntamento si sposta in Piazza Plebiscito, che diventerà il centro della festa: le Majorette Tiburstars, la Banda Musicale Città di Tivoli e gli interventi istituzionali accompagneranno la città in questa celebrazione.



La serata si concluderà alle 19.00 con lo spettacolo pirotecnico dalla Rocca Pia.



Un finale suggestivo in uno dei luoghi simbolo di Tivoli, per chiudere insieme una giornata storica.

In occasione della cerimonia di conferimento del titolo di Città al Comune di Tivoli, saranno apportate modifiche temporanee alla circolazione veicolare per garantire la sicurezza pubblica e lo svolgimento regolare dell’evento.

Secondo una nota del Comune di Tivoli, le misure rispondono alla necessità di chiudere aree centrali per il passaggio della manifestazione, che partirà da Piazza del Governo e proseguirà verso Piazza Plebiscito.

​

Piazza del Governo: Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la piazza dal 5 marzo 2026 alle ore 17:00 fino alle ore 20:30 del 6 marzo 2026; divieto di transito veicolare il 6 marzo 2026 dalle ore 15:00 alle 20:30 e comunque fino al termine della manifestazione.

​

Piazza Plebiscito (area fronte Chiesa S. Biagio): Divieto di sosta con rimozione forzata il 6 marzo 2026 dalle ore 18:00 alle 20:30 e fino al termine della manifestazione.

​

Via Domenico Giuliani (intersezione con Via dei Sosii): Divieto di svolta a sinistra con obbligo di svolta a destra direzione Via Ponte Gregoriano; disattivazione del varco elettronico APU.

​

Via della Missione (intersezione con Via del Collegio): Divieto di svolta a sinistra con obbligo di proseguire dritto direzione Piazza Garibaldi.

​

Via Lione (intersezione con Via del Collegio): Divieto di proseguire dritto con obbligo di svolta a destra direzione Via della Missione.

​

Sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso in emergenza, e la segnaletica sarà apposta con 48 ore di anticipo.

Il Comune di Tivoli raccomanda di pianificare gli spostamenti evitando le zone interessate per minimizzare disagi; in caso di violazioni, si applicano le sanzioni del Codice della Strada.