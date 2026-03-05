TIVOLI – Referendum Giustizia, per il “Sì” arriva la compagna del compianto Enzo Tortora

Il “Comitato Cittadini per il SI al Referendum” di Tivoli e della Valle dell’Aniene scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.

Giovedì 19 marzo alle ore 17,30 presso le Scuderie Estensi di piazza Garibaldi si terrà un incontro pubblico coi cittadini sulle ragioni del “SI” alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni.

Sarà presente il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

La Senatrice Francesca Scopelliti, storica compagna del giornalista Enzo Tortora

Intervengono la Senatrice Francesca Scopelliti, Presidente del “Comitato Nazionale Cittadini per il SI al Referendum”, il Senatore Nitto Francesco Palma, ex Ministro della Giustizia, l’avvocato Domenico Menorello, parlamentare nella XVII Legislatura, e l’avvocato Alessandro Mattoni, Presidente del “Comitato Cittadini per il SI al Referendum” di Tivoli e della Valle dell’Aniene.

Sopra e sotto, l’avvocato Alessandro Mattoni con alcuni membri del Comitato per il Sì al Referendum

“Il tema della giustizia riguarda tutti i cittadini. Per questo invitiamo la cittadinanza a partecipare ad un momento di confronto e approfondimento sul referendum sulla giustizia”, commenta l’avvocato Mattoni, che nel Comitato per il Sì è affiancato dagli Avvocati Cristian Cerquatti, Sandro Alimonti e Nunzia Mastrantonio, oltre che da Ernesto Durante, Paolo de Marco, Gianluca Boccomino, Jessica Tani, Giuliana Mosca, Daniele Lanci e dal giovane universitario Emanuele Ferrante.

“Un’occasione importante – conclude l’avvocato Mattoni – per informarsi, comprendere e confrontarsi su un tema centrale per il futuro del nostro Paese”.