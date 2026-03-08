GUIDONIA – Tragedia del cielo, commemorati i piloti Cipriano e Meneghello

Nel 2023 i due piloti precipitarono durante un'esercitazione aerea
Si è svolta ieri mattina, sabato 7 marzo, presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, una cerimonia in ricordo del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, i due ufficiali piloti dell’Aeronautica militare deceduti il 7 marzo 2023 in un tragico incidente aereo durante un volo di addestramento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello
Quella di ieri è stata una commemorazione sentita e partecipata, alla presenza delle Autorità civili e militari.
Due momenti della cerimonia di ieri mattina
“Li ricordiamo con affetto e gratitudine – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo –. I loro nomi sono ormai parte integrante della nostra comunità”.
Cipriano, classe 1975, e Meneghello, classe 1977, erano entrambe piloti molto esperti e istruttori del 60° Stormo, il reparto dell’Aeronautica Militare dell’aeroporto di Guidonia “Alfredo Barbieri”.
I due ufficiali dell’Aeronautica si erano appena alzati in volo alla guida di due aerei Piaggio Siai 208 insieme ad altri due colleghi che viaggiavano su altri due velivoli dello stesso tipo.
Un aereo precipitò nel campo adiacente a viale Roma
I quattro piloti erano impegnati nelle esercitazioni per la manifestazione del 28 marzo prossimo a Roma in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare.