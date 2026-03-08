GUIDONIA – Tragedia del cielo, commemorati i piloti Cipriano e Meneghello

Si è svolta ieri mattina, sabato 7 marzo, presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, una cerimonia in ricordo del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, i due ufficiali piloti dell’Aeronautica militare deceduti il 7 marzo 2023 in un tragico incidente aereo durante un volo di addestramento ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello

Quella di ieri è stata una commemorazione sentita e partecipata, alla presenza delle Autorità civili e militari.