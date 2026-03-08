GUIDONIA – Tragedia del cielo, commemorati i piloti Cipriano e Meneghello

Nel 2023 i due piloti precipitarono durante un'esercitazione aerea

Si è svolta ieri mattina, sabato 7 marzo, presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia, una cerimonia in ricordo del Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e del Maggiore Marco Meneghello, i due ufficiali piloti dell’Aeronautica militare deceduti il 7 marzo 2023 in un tragico incidente aereo durante un volo di addestramento (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello
Quella di ieri è stata una commemorazione sentita e partecipata, alla presenza delle Autorità civili e militari.
Due momenti della cerimonia di ieri mattina
“Li ricordiamo con affetto e gratitudine – sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo –. I loro nomi sono ormai parte integrante della nostra comunità”.
Cipriano, classe 1975, e Meneghello, classe 1977, erano entrambe piloti molto esperti e istruttori del 60° Stormo, il reparto dell’Aeronautica Militare dell’aeroporto di Guidonia “Alfredo Barbieri”.
I due ufficiali dell’Aeronautica si erano appena alzati in volo alla guida di due aerei Piaggio Siai 208 insieme ad altri due colleghi che viaggiavano su altri due velivoli dello stesso tipo.

Un aereo precipitò nel campo adiacente a viale Roma

I quattro piloti erano impegnati nelle esercitazioni per la manifestazione del 28 marzo prossimo a Roma in occasione del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare.

Il secondo velivolo si schiantò vicino alle case nel centro abitato di Colle Fiorito

I due velivoli entrarono in collisione durante la manovra.

Un aereo precipitò nel campo adiacente a viale Roma nei pressi del Centro commerciale “La Triade”.

Il secondo velivolo si schiantò vicino alle case in piazzale degli Anemoni, nel centro abitato di Colle Fiorito, sull’autovettura di proprietà di un residente.

I due piloti riuscirono a evitare che i velivoli precipitassero sulle abitazioni.
La Città ha dedicato ai due ufficiali un’area pubblica a Colle Fiorito, dove è stata collocata una meridiana in marmo che, ogni anno, in questo stesso giorno, segna l’ora dell’incidente.
