PALESTRINA – Rete idrica in manutenzione, niente acqua per 9 ore

Acea Ato 2 informa che, per interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, domani – lunedì 9 marzo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 – si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Palestrina.
Le Zone interessate sono quelle di Piazza Caduti di Nassiriya e di Via Ceciliana, ma sono possibili disagi anche nelle aree limitrofe.
Sarà attivo un servizio di rifornimento tramite autobotte in Via Ceciliana 6
In caso di effettiva e improcrastinabile necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento chiamando il numero verde 800 130 335.
Per ulteriori informazioni: www.gruppo.acea.it
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.
