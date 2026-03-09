GUIDONIA – Un altro scontro all’incrocio maledetto

Ennesimo drammatico scontro all’intersezione tra via Augusto Bordin e via Maurizio Moris, nel Centro di Guidonia, oramai noto come “incrocio maledetto”.

E’ avvenuto stamane, lunedì 9 marzo, verso le ore 9,30.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, una Bmw X3 viaggiava lungo via Augusto Bordin, la strada a senso unico che collega la stazione ferroviaria di Guidonia a via Pantano e largo Agrippina.

Una Renault Clio, proveniente da via Mario Di Trani, aveva appena attraversato il passaggio a livello per imboccare via Maurizio Moris, la strada della biblioteca comunale.

Per cause in corso di accertamento, la Bmw ha oltrepassato lo stop scontrandosi con l’altra auto e terminando la corsa sul marciapiede.

Sul posto gli agenti Servizio di Sicurezza e Infortunistica Stradale della Polizia Locale per i rilievi, una squadra dei vigili del fuoco e due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

La circolazione è stata bloccata per le operazioni di soccorso e per i rilievi.

Quello di stamattina è un film visto decine e decine di volte.

Per questo ad aprile il Comune di Guidonia Montecelio aveva iniziato l’intervento di rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale proprio da via Augusto Bordin, teatro di frequenti incidenti stradali all’intersezione col passaggio a livello di via Moris per il mancato rispetto dello stop, l’ultimo in ordine di tempo il 3 settembre 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).