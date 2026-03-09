GUIDONIA – Boxe, Aurora e Cesare vincono il Torneo nazionale

Sport, Tiburno Quotidiano / 9 Marzo 2026

La 13enne e il 15enne medaglie d’oro a Roseto degli Abruzzi

Due atleti di Guidonia protagonisti al Torneo Nazionale “Alberto Mura 2026”, l’importante appuntamento per i migliori talenti del pugilato giovanile U15-U17 maschili e femminili, tenutosi venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo presso il “Villaggio Lido d’Abruzzo” a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Si tratta di Aurora Pizzi, 13enne di Setteville di Guidonia, alunna di terza media, e di Cesare Spaziani, 15enne di Setteville Nord, studente del Liceo Scientifico Sportivo, entrambe atleti della “Gym Boxe Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori.

 

Sopra e sotto, Aurora Pizzi e Cesare Spaziani col maestro Giuseppe Fiori

 

Aurora Pizzi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under 15 48 chili femminili, mentre Cesare Spaziani è salito sul podio più alto tra gli Under 17 60 chilogrammi.

Indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, il Torneo Nazionale “Alberto Mura 2026” ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia nelle 48 categorie maschili e femminili di età e peso, il Lazio si è visto aggiudicarsi ben nove medaglie d’oro, due delle quali da parte di Aurora e Cesare.

Per i due campioni del maestro Giuseppe Fiori non si tratta del primo successo: entrambi hanno già conquistato il titolo di campione italiano nelle rispettive categorie dilettanti.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA – “Io non rischio”, successo per l’iniziativa sulle buone pratiche di protezione civile

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 