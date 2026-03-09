GUIDONIA – Boxe, Aurora e Cesare vincono il Torneo nazionale

Due atleti di Guidonia protagonisti al Torneo Nazionale “Alberto Mura 2026”, l’importante appuntamento per i migliori talenti del pugilato giovanile U15-U17 maschili e femminili, tenutosi venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo presso il “Villaggio Lido d’Abruzzo” a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo.

Si tratta di Aurora Pizzi, 13enne di Setteville di Guidonia, alunna di terza media, e di Cesare Spaziani, 15enne di Setteville Nord, studente del Liceo Scientifico Sportivo, entrambe atleti della “Gym Boxe Setteville Nord” del maestro Giuseppe Fiori.

Sopra e sotto, Aurora Pizzi e Cesare Spaziani col maestro Giuseppe Fiori

Aurora Pizzi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under 15 48 chili femminili, mentre Cesare Spaziani è salito sul podio più alto tra gli Under 17 60 chilogrammi.

Indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Pugilistica Rosetana, il Torneo Nazionale “Alberto Mura 2026” ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia nelle 48 categorie maschili e femminili di età e peso, il Lazio si è visto aggiudicarsi ben nove medaglie d’oro, due delle quali da parte di Aurora e Cesare.

Per i due campioni del maestro Giuseppe Fiori non si tratta del primo successo: entrambi hanno già conquistato il titolo di campione italiano nelle rispettive categorie dilettanti.