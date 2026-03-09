MORICONE – Al via la prima corsa competitiva di 10 chilometri

Si terrà domenica 15 Marzo 2026 “Di Corsa a Moricone”, la prima edizione di un gara competitiva organizzata dall’Associazione “ASD Atletica Palombara”, in collaborazione con la “ASD Polisportiva Moricone”.

La manifestazione è patrocinata dall’amministrazione comunale di Moricone che ha concesso l’uso gratuito del suolo pubblico nel parcheggio del Campo Sportivo.

La gara, aperta a tesserati FIDAL, EPS e Runcard, si svolge su una percorso di 9,300 chilometri e l’iscrizione costa 13 euro.

E’ annunciato come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di running, un percorso tutto da vivere tra sport, passione e il bellissimo scenario di Moricone, per una prima edizione che vuole diventare un punto di riferimento nel calendario podistico del territorio.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza, il sindaco Giovanni Battista Pascazi ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) dalle ore 07:00 di domenica 15 marzo fino al termine della manifestazione presso la sede del Comune in Piazza Sante Aureli 1, al fine di assicurare la direzione e il coordinamento delle attività e dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la gestione della viabilità e del volontariato.