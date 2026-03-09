PALOMBARA SABINA – Castello Savelli è il segno distintivo del Comune: registrato il marchio

L’obiettivo è rafforzare l’identità e sviluppare l’offerta turistica.

Per questo l’amministrazione comunale di Palombara Sabina ha deciso di registrare presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il marchio “Castello Savelli” come segno distintivo ufficiale del Comune per le attività di valorizzazione, promozione culturale, turistica e istituzionale del Castello.

Lo stabilisce la delibera numero 23 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata all’unanimità lunedì scorso 2 marzo dalla giunta comunale su proposta dell’Assessore alla Cultura, Guido Trugli.

Dalla delibera emerge che il Castello Savelli rappresenta un bene di rilevante valore storico, culturale e identitario per la comunità di Palombara Sabina, nonché uno dei principali poli di attrazione culturale e turistica del territorio comunale, capace di richiamare visitatori a livello locale, regionale e nazionale.

L’unico idoneo a rappresentarne l’immagine istituzionale, culturale e turistica, nonché a valorizzarne la promozione e la comunicazione.

Secondo la giunta, l’elemento principale del logo del Comune è la torre dominante del Castello, riconoscibile dalla forma massiccia e dalle piccole aperture quadrangolari, raffigurata come elemento verticale centrale e più alto rispetto al resto della composizione.

Alla base della torre sono presenti linee diagonali che richiamano i tetti e le volumetrie degli edifici adiacenti.

Verso destra si sviluppa una rappresentazione semplificata della cinta muraria, composta da un tratto orizzontale che conduce a un blocco merlato, simbolo delle strutture difensive del complesso.

Tutte le forme architettoniche sono rese in modo essenziale, al fine di garantire una immediata riconoscibilità anche in dimensioni ridotte.

Sotto la parte grafica è riportata la denominazione “Castello Savelli” in carattere tipografico Enchanted Lamb DS, evocativo dell’identità storica del luogo; al di sotto, in carattere più semplice e lineare, compare la dicitura “Palombara Sabina”, con funzione di indicazione territoriale.

L’intero logo è concepito per esprimere autorevolezza, continuità storica e appartenenza al patrimonio culturale nazionale.