MARCELLINA – L’auto investe e scappa: anziano pedone grave in ospedale

Drammatico incidente stradale ieri mattina, domenica 8 marzo a Marcellina, dove un anziano pedone è stato falciato da un’auto pirata.

Uno scorcio di via di Colle Falco, a Marcellina

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 10 in via di Colle Falco, strada che collega la centrale via Roma a via dei Caolini.

Carlo B., un pensionato italiano di 77 anni, passeggiava insieme alla moglie Patrizia che portava con sé il cane al guinzaglio.

Una passeggiata che la coppia di anziani originaria di Roma faceva ogni giorno, ma che ieri si è trasformata in un dramma.

L’uomo è stato infatti investito da un’auto il conducente della quale non si è fermato per prestare soccorso e ha proseguito la corsa lasciando l’anziano agonizzante sull’asfalto.

A darle l’allarme è stata la moglie e in aiuto di Carlo B. sono usciti in strada i residenti nel complesso residenziale di via di Colle Falco.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, per questo è stato richiesto l’ausilio dell’eliambulanza Ares che ha trasportato il 77enne al policlinico Agostino Gemelli di Roma in prognosi riservata.

Sul caso indagano i carabinieri.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la telecamera di videosorveglianza di un villino a schiera di via Colle Falco avrebbe ripreso le fasi dell’investimento e alcune cifre del numero di targa dell’auto pirata.

Si tratterebbe di una city car.

Le indagini sono in corso.