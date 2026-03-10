TIVOLI – Strade Sicure, 10 mila euro per il semaforo pedonale

Il Comune di Tivoli si attiva per la sicurezza dei pedoni.

Lo stabilisce la determina numero 738 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 5 marzo dalla Dirigente della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Con l’atto viene affidata alla ditta “CO.G.E.S. srl” di Roma la fornitura e la installazione di un impianto semaforico in Piazza Giuseppe Garibaldi per un importo pari ad 9.760 euro.

Il nuovo semaforo andrà a sostituire quello attuale in via Tiburtina, all’ingresso della città, che fino a pochi giorni fa non era funzionante ed al momento è stato riparato in modalità temporale.

La ditta ha presentato un’offerta e il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente.