SANT’ANGELO ROMANO – Referendum Giustizia, la Camera Penale in campo per il “Sì”

Si terrà venerdì 13 marzo alle ore 18 presso il Centro Anziani di Sant’Angelo Romano “La Camera Penale di Tivoli incontra la Cittadinanza”.
Si tratta di un evento organizzato dal “Comitato Giovani Avvocati per il SI” in collaborazione con la Sezione di Tivoli di Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e la Camera Penale di Tivoli nell’ambito della campagna per il Referendum sulla Giustizia in programma domenica 22, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15.
Introduce l’avvocata Eleonora De Santis, consigliera comunale di Sant’Angelo Romano, intervengono i consiglieri regionali Marco Bertucci di Guidonia e Micol Grasselli di Fonte Nuova, il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia, l’avvocato Massimiliano Gasbarri, consigliere comunale di Sant’Angelo Romano, l’avvocato David Bacecci, Presidente dell’Unione Ordini Forensi Lazio, l’avvocata Narcisa Roxana Stoinoiu, consigliera COA Tivoli e Segretaria UOFL, l’avvocato Michele De Stefano, iscritto alla Camera Penale, l’avvocato Luca Datti del direttivo di AIGA Tivoli.