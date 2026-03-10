FARA IN SABINA – A Palazzo Traversa la mostra fotografica “Aperta Parentesi”

Cultura, Tiburno Quotidiano / 10 Marzo 2026

Dieci artiste all'evento promosso da "Forcinart" e Pro Loco

 

Sarà inaugurata sabato 28 marzo 2026, alle ore 17.00, a Fara in Sabina la mostra fotografica collettiva dal titolo “Aperta Parentesi – Visioni di una Storia mancata”.

Organizzata e promossa da “Forcinart” in collaborazione con la Pro Loco Fara in Sabina Aps, la mostra riunisce dieci artiste italiane e sarà visitabile nelle seguenti date:

  •   29 marzo
  •   dal 3 al 6 aprile
  •   11 e 12 aprile

Orari di apertura:

11.00–13.00 15.00–20.00

Ospitata negli spazi di Palazzo Traversa, l’esposizione propone un dialogo tra dieci autrici che, attraverso linguaggi differenti, costruiscono un racconto plurale fatto di assenze, possibilità sospese e storie rimaste ai margini.

“Aperta Parentesi” diventa così uno spazio simbolico: un’interruzione che non chiude, ma apre nuove prospettive di lettura del reale.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Nuovo Ospedale Tiburtino, approvato il progetto definitivo in linea tecnica

Espongono:
Cristina Armeni – Giovanna Bassi- Martina Caroli – Anna D’Elia – Benedetta Manzi – Irene Mastrocicco – Cristina Morello – Giulia Morrica – Elisabetta Müller – Sara Sigona.

La mostra nasce dal workshop Una storia mancata (2021), realizzato sulla piattaforma SPEX creata da Cristina Nuñez.

In quell’occasione le partecipanti erano state invitate a confrontarsi con un’assenza, trasformandola in immagine, video, performance o racconto intimo.

“Esporre questa mostra collettiva in una casa abitata è come riportare le ricerche delle autrici nel loro luogo più naturale: uno spazio quotidiano, attraversato da gesti e silenzi, dove l’intimità non viene esibita ma accolta – spiega la curatrice della mostra Moira Ricci – Lo spettatore è invitato a osservare queste opere come si guarda un paesaggio interiore, riconoscendo che ogni vita è fatta anche di deviazioni non prese, di frasi non dette, di incontri sfiorati, di futuri possibili.

È un invito a entrare in quella parentesi e a restarci un momento”.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 