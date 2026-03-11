GUIDONIA – Boxe, Chiara Cifrodelli e Alessandro Kalyna campioni regionali

Domenica 22 febbraio ha preso il via il Campionato regionale Esordienti di boxe, una manifestazione itinerante tra Roma e Colleferro dedicata alle giovani promesse della nobile arte nelle categorie Under 15, Under 17 e Under 19.

La Filippella Boxe Setteville, palestra di campioni dove si allenano atleti e atlete dilettanti e professionisti, oltre a diversi campioni italiani, ha schierato in gara due pugili e una pugilessa.

Alessandro Kalyna, 13enne di Tivoli Terme, medaglia d’oro nella categoria Under 15

Per la categoria Under 15 (42 kg) è salito sul ring il tredicenne Alessandro Kalyna, di Tivoli Terme, studente della scuola media Orazio.

Nella categoria Under 17 (63 kg) ha combattuto il suo compagno di palestra Alberto Di Blasi.

Chiara Cifrodelli di Marco Simone, medaglia d’oro nella categoria Under 17

A rappresentare la palestra anche la giovane Chiara Cifrodelli di Marco Simone, impegnata nella categoria Under 17 (54 kg).

I tre pugili della Filippella Boxe Setteville, allenati dai maestri Domenico Filippella e Francesco Splendori, hanno conquistato due medaglie d’oro grazie alle straordinarie prestazioni di Alessandro Kalyna e Chiara Cifrodelli.

Entrambi hanno disputato un torneo eccellente, affrontando avversari di alto livello e dimostrando grande valore sul ring.

Le loro vittorie confermano come, nelle rispettive categorie, rappresentino tra i migliori talenti del Lazio.