FIANO ROMANO – Estate Fianese, contributi dal Comune per la promozione turistica del territorio

Sostenere e valorizzare le iniziative di promozione turistica promosse dalle associazioni del territorio, tramite le attività culturali, sportive e del tempo libero.

E’ l’obiettivo dell’avviso – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – pubblicato ieri, martedì 10 marzo, dal Comune di Fiano Romano in vista dell’Estate Fianese 2026.

L’Amministrazione comunale considera l’Estate Fianese non come una semplice successione di eventi, ma come un progetto unitario e riconoscibile, capace di qualificare l’immagine del paese, accrescerne l’attrattività turistica e consolidarne il ruolo nel contesto territoriale in cui è inserito.

La programmazione estiva rappresenta una scelta di metodo oltre che di contenuto: passare dall’episodicità alla pianificazione, dall’iniziativa isolata alla costruzione di un disegno coerente, in grado di generare ricadute positive in termini di visibilità, flussi di visitatori e sviluppo economico locale.

L’obiettivo è costruire un’offerta strutturata, coordinata e di qualità, adeguata alle ambizioni della comunità e capace di esprimere una visione riconoscibile nel tempo, valorizzando le specificità del territorio al fine di promuovere l’offerta turistica di Fiano Romano.

Con l’avviso si definiscono gli indirizzi per la presentazione di proposte progettuali che contribuiscano in modo consapevole a questo percorso, integrando le dimensioni culturali e turistiche favorendo iniziative capaci di attrarre pubblico anche oltre il contesto locale.

Le domande – CLICCA E SCARICA IL MODULO DI DOMANDA – dovranno pervenire entro il 3 aprile 2026, inviando quanto richiesto all’art. 5 dell’ avviso alla PEC del Comune di Fiano Romano: protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it.

Per informazioni:

– tel. 0765/407256-57

– e-mail: biblioteca@comune.fianoromano.rm.it