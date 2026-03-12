PALOMBARA SABINA – Lotta greco-romana, Maksym Strapko medaglia di bronzo ai Campionati italiani 

di Angelo Gomelino

Il giovane campione di Palombara Sabina Maksyim Strapko si è fatto onore ai recenti campionati italiani di Lotta greco-romana Under 17, che si sono tenuti al PalaPellicone di Ostia il 22 febbraio scorso, classificandosi al terzo posto nella categoria dei 92 chilogrammi, tra i dieci concorrenti alla importante competizione.

Il bravissimo Maksyim non è nuovo a simili prestazioni sportive, avendo conseguito negli anni considerevoli ed appaganti traguardi in termini di piazzamento nei primi posti delle varie e specifiche classifiche di categoria e, addirittura, conquistando il primo posto: nel 2022 a Ostia ai Campionati italiani Under 13 e nel 2025 a Tivoli al campionato regionale “1° Trofeo Impero Romano”.

Maksym ha iniziato a praticare sport a Palombara Sabina in una squadra di minivolley.

Poi, entusiasmatosi ai racconti del papà Andriy che in gioventù, in Ucraina, aveva praticato la lotta greco-romana, ha voluto provare in questa nuova disciplina sportiva e così, dall’età di nove anni è iscritto all’A.S.D. Sporting Club Villanova agli ordini dell’allenatore Mimmo Giuffrida.

È uno sport faticoso quello della lotta greco-romana, con gli allenamenti serali di almeno un paio d’ore, nell’arco dei sei giorni settimanali e la partecipazione alle gare della domenica, ma Maksyim lo esercita con entusiasmo e determinazione.

Maksym è anche uno studente che frequenta il 3° anno di Scienze applicate presso il Liceo “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli, con buoni risultati.

Certo è che per il nostro campione le due attività comportano tanto impegno e altrettanto sacrificio perché lo sport dà belle soddisfazioni ma lo studio non può essere trascurato e così, da quel bravo e consapevole ragazzo che egli è, riesce ad organizzare al meglio le sue faticose giornate.

Maksym è nato a Roma il 2 febbraio 2009 da genitori provenienti dall’Ucraina ma residenti a Palombara; certo il suo cognome, Strapko, non rispecchia genealogicamente la tradizione locale, ma può essere considerato a tutti gli effetti un palombarese delle nuove generazioni che attraverso lo sport fa onore al borgo sabino.