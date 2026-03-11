Il “Comitato per il NO al Referendum” di Monterotondo scende in campo in vista del voto del 22 e 23 Marzo prossimi.

Martedì pomeriggio 17 marzo, alle ore 17 è previsto un incontro pubblico coi cittadini presso la Sala Consiliare di Palazzo Orsini per parlare di separazione delle carriere e doppio Csm.

Porterà i saluti istituzionali l’assessore Mauro Alessandri, ex sindaco di Monterotondo.

A sostenere le ragioni del NO alla Riforma della Giustizia proposta dal Governo Meloni sarà il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, uno dei magistrati noti per la maxi inchiesta per corruzione che tra il 2015 e il 2017 smantellò la cosiddetta “Mafia Bianca” di Guidonia e culminò con l’arresto di 16 persone, tra amministratori pubblici, dirigenti e funzionari comunali, imprenditori.

Intervengono anche l’avvocato Emilio Ricci, vice presidente nazionale dell’ampi, l’avvocata Anna Falcone, giurista e aderente al Comitato “Giusto dire NO”, il professor Giuliano Serges, professore associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.