ROMA EST – Furti in negozio e in cantiere: due ladri arrestati nella notte

Due arresti in flagranza di due individui responsabili di distinti episodi di furto aggravato, avvenuti nella periferia Est della Capitale.

E’ il bilancio dell’attività di controllo del territorio svolta nella notte dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Furto presso esercizio commerciale

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, alle ore 22:30, in via Muraccio di Rischiaro, nella zona industriale di via dell’Omo lungo la Prenestina, i militari hanno arrestato un 31enne di origini anglosassoni, con precedenti, presso un esercizio commerciale.

L’uomo, dopo aver scavalcato la recinzione del punto vendita, aveva asportato un trapano e una pompa idrovora, venendo immediatamente bloccato dai Carabinieri.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo.

Furto in cantiere edile

Il secondo intervento è avvenuto alle 2,25, in via Ponte Mammolo, i Carabinieri hanno sorpreso un cittadino romeno di 31 anni mentre stava trafugando materiale edile all’interno di un cantiere relativo a un’opera pubblica.

L’uomo, insieme ad altri due soggetti che si sono dati alla fuga, aveva appena asportato diversi materiali quando è stato bloccato.

La refurtiva è stata interamente recuperata e sottoposta a sequestro, insieme a un furgone, rinvenuto nella sua disponibilità, da utilizzare per il trasporto della merce rubata.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida e il rito direttissimo.

Nel comunicato stampa, il Comando provinciale dell’Arma evidenzia che le due operazioni testimoniano l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche del territorio.

L’azione tempestiva e coordinata ha permesso di interrompere due episodi di furto e di assicurare alla giustizia i responsabili.