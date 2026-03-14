CALCIO – Ginestra esulta: Guidonia vince 1 a 0 contro il Pontedera

Contro il Pontedera, nel match salvezza del Girone B di Serie C, mister Ginestra sorprende tutti lasciando fuori il capitano Cristini, Esempio e Tascone, probabilmente per scelta tecnica. Fuori anche il portiere Avella, arrivato nel mercato di gennaio, con Stellato che torna a difendere i pali.

Nel primo tempo il Pontedera ha gestito il ritmo della partita, ma di fatto non ha mai impensierito seriamente Stellato.

Nella ripresa la gara diventa finalmente più viva e spettacolare. Il Guidonia parte meglio e al 52° minuto passa in vantaggio: Tessiore, con un diagonale preciso, firma l’1-0 e realizza il suo quarto gol in campionato.

Nel finale succede di tutto: traversa di Russo, palo di Starita e una clamorosa occasione per il Pontedera, calciata fuori da pochi metri.

All’80° minuto Stellato dà ragione a mister Ginestra, salvando la porta con un doppio intervento decisivo su un’occasione pericolosissima del Pontedera.

Ginestra può finalmente festeggiare dopo mesi: l’ultima vittoria risaliva al 30 novembre contro la Ternana. Il Guidonia sale così a 35 punti e al 12° posto in classifica, allontanando il pericolo della zona playoff.