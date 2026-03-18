TIVOLI – Ospedale, tre casi di Malasanità in due giorni: risarciti 100 mila euro

Tre trattamenti sanitari errati, tre pazienti risarciti per complessivi 100 mila euro.

E’ il bilancio delle spese sostenute nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo, dalla Asl Roma 5 per i danni subiti all’interno dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Una somma pari a 25 mila euro viene liquidata con la delibera numero 657 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata stamane dal Direttore Generale Silvia Cavalli.

Dall’atto emerge che l’8 giugno 2023 un paziente ha notificato all’Azienda sanitaria una richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di trattamento sanitario presso il nosocomio di via Parrozzani.

Il sinistro fu regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

Nel frattempo, il 19 gennaio 2024 il paziente ha presentato ricorso al Tribunale di Tivoli che il 18 dicembre 2024 ha depositato una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

A quel punto il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e la “AmTrust Assicurazioni Spa” hanno convenuto di definire la vicenda pagando al paziente la somma di 25 mila euro.

La stessa cifra viene liquidata ad un altro paziente incappato in un errore medico sempre all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Lo stabilisce la delibera numero 658 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata stamane dal Direttore Generale Silvia Cavalli.

Dall’atto emerge che il 7 giugno 2023 un paziente ha richiesto all’Asl un risarcimento danni per un trattamento sanitario errato al “San Giovanni Evangelista”.

Il sinistro fu regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust”.

Ma il 19 gennaio 2024 – lo stesso giorno del paziente precedente – l’uomo ha presentato ricorso al Tribunale di Tivoli che il 26 febbraio 2025 ha depositato una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Anche in questo caso il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e la “AmTrust Spa” hanno convenuto di pagare la somma di 25 mila euro.

Il terzo risarcimento danni per il trattamento sanitario errato subito al “San Giovanni Evangelista” di Tivoli ammonta a 50 mila euro.

Secondo la delibera numero 659 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata stamane dal Direttore Generale Silvia Cavalli, sempre l’8 giugno 2023 un paziente ha notificato all’Azienda sanitaria una richiesta di risarcimento e il sinistro fu regolarmente aperto.

Ma sempre il 19 gennaio 2024 – lo stesso giorno degli altri due pazienti risarciti – è stato presentato ricorso al Tribunale di Tivoli che l’8 gennaio 2025 ha depositato una Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Così il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl e la “AmTrust” hanno deciso di chiudere la controversia pagando 50 mila euro.