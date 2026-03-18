TIVOLI – Via Tiburtina, nell’ex cava apre il supermercato MD

Il Comune di Tivoli ha dato il via libera ufficiale ad un nuovo supermercato in via Tiburtina, a Tivoli Terme.

Giovedì 12 marzo il dirigente comunale all’Urbanistica Matteo Neri ha rilasciato il permesso di costruire convenzionato numero 8 – CLICCA E SCARICA IL PERMESSO – per costruire una media struttura di vendita alla “MD S.p.a.”, società italiana di grande distribuzione fondata nel 1994 da Patrizio Podini con 820 punti vendita operanti nel canale discount.

Il via libera all’autorizzazione per un supermercato MD al chilometro 23,700 della Tiburtina, in località Barco, è stato ratificato oggi, mercoledì 18 marzo, con la determina numero 886 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dal dirigente alle Attività Produttive Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene dichiarata conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni la Conferenza di Servizi decisoria, nell’ambito della quale hanno espresso il proprio assenso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Settore sub-distrettuale Ovest e Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 5 e il Comune di Tivoli.

Il nuovo supermercato sorgerà in un’area di 8.750 metri quadrati, che si inserisce all’interno di un contesto urbano caratterizzato da una bassa esigenza di urbanizzazione e da un ambito territoriale di riferimento sufficientemente urbanizzato, con infrastrutture e reti principali già esistenti, tale da permettere che le poche opere mancanti possano essere convenzionate con l’Amministrazione.

Si tratta di un’area classificata dal PRG come ZONA D – Sottozona omogenea D/1“centri commerciali e direzionali” interessata da numerosi vincoli ricognitivi di legge e di piano archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, interessata parzialmente dal Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), del distretto idrografico dell’Appennino centrale oltre che dal Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designato a Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.).

Dalla determina numero 4797/2025 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – della Città Metropolitana di Roma Capitale emerge che l’area in cui sarà costruito il supermercato è caratterizzata da un’ampia voragine provocata da scavi per la ricerca del travertino svolta negli anni settanta-ottanta del secolo scorso.

Il Comune di Tivoli ha imposto alla “MD S.p.a.”, che la “buca” venga sanata con il riporto del piano di campagna alla quota della via Tiburtina, attraverso la redazione di un adeguato piano di recupero ambientale e il riempimento della voragine con l’uso di terre e rocce di scavo.

Vale la pena ricordare che il primo dicembre 2025 con la delibera numero 306 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi aveva approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e dello schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – per l’ottenimento del Permesso convenzionato per la costruzione del punto vendita MD (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La convenzione era stata firmata dal dirigente all’Urbanistica Matteo Neri e da Maria Luisa Podini, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della “MD S.p.a.”, società italiana di grande distribuzione fondata nel 1994 da Patrizio Podini con 820 punti vendita operanti nel canale discount.

Secondo la convenzione, “MD S.p.a.” realizzerà anche parcheggi pubblici e viabilità pubblica per una superficie di circa 1.754 metri quadrati, comprensivi delle reti della pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche, di aree a verde pubblico attrezzato per una superficie di circa 2.199,54 metri quadrati.

A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, “MD S.p.a.” consegnerà al Comune di Tivoli una polizza fideiussoria per un importo pari al valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria che risulta dal progetto esecutivo e dunque per complessivi 409.820 euro e 83 centesimi.