PALOMBARA SABINA - Città più sicura, tutta la Polizia Locale è armata

Giovedì 12 marzo il sindaco e deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Palombi ha assegnato in via continuativa l’arma di servizio anche ai 5 agenti assunti a dicembre 2024.

Coi Decreti numero 307, 308, 309, 310 e 311 vengono infatti assegnate rispettivamente ad A. C., G. G., G. D. F., S. P. e S. I. 5 pistole Glock calibro 9X19.

Tutti gli agenti diretti dal Comandante Stefano Mormone hanno partecipato ad un corso presso il Tiro a Segno Nazionale del Coni di Palombara Sabina conseguendo il diploma di idoneità al maneggio delle armi.

Vale la pena ricordare che il 16 settembre 2024 con la delibera numero 87 la giunta comunale di Palombara Sabina decise di armare per la prima volta il Corpo ai sensi della Legge Quadro del 1986 sull’ordinamento della Polizia Municipale.

Così il 12 dicembre 2024 il sindaco assegnò in dotazione le prime 5 pistole Glock calibro 9X19 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La Polizia Locale di Palombara Sabina attualmente è composta dal Comandante Stefano Mormone, da 8 agenti e 2 amministrativi.