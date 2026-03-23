FONTE NUOVA – “Il Comune avrà un proprio Corpo di Guardie Ecologiche Volontarie”

Da Antonio Lotierzo, Delegato del Sindaco di Fonte Nuova per il Controllo del Territorio – con particolare attenzione alle tematiche ambientali e alla tutela degli animali – e membro di un’associazione di protezione ambientale e animale, riceviamo e pubblichiamo:

“Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione, avvenuta giovedì 19 marzo 2026 in Giunta Regionale, del Regolamento attuativo del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria (GEV).

Questo provvedimento rappresenta l’ultimo atto essenziale per rendere pienamente operativo il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, istituito dalla legge regionale fortemente voluta e promossa dalla Consigliera Regionale Micol Grasselli (prima firmataria), approvata dal Consiglio Regionale nel settembre 2025 dopo oltre vent’anni di attese e promesse non mantenute.

Grazie a questo importante risultato, nei prossimi mesi partiranno i primi corsi di formazione qualificanti.

Questo permetterà ai territori di contare su volontari qualificati per presidiare l’ambiente, tutelare la fauna e contrastare degrado e inquinamento.

I Comuni del Lazio, tra cui Fonte Nuova, potranno finalmente dotarsi di un proprio Corpo di Guardie Ecologiche Volontarie (GEV): personale formato e professionale, supportato anche dai fondi regionali destinati al servizio, che affiancherà efficacemente la Polizia Locale nelle attività di monitoraggio, prevenzione e contrasto alle violazioni ambientali.

A breve incontrerò il Sindaco Umberto Falcioni e l’Assessora all’Ambiente Lorena Colasanti, che hanno già manifestato il loro favore al progetto, per organizzare al meglio l’attivazione di questo servizio fondamentale per la nostra comunità.

Le future Guardie Ecologiche Volontarie opereranno con un approccio chiaro e prioritario: prevenzione ed educazione ambientale in primo luogo, per sensibilizzare i cittadini e promuovere comportamenti responsabili; tolleranza zero, invece, verso chi deturpa, inquina o arreca danno all’ambiente e agli animali.

Un ringraziamento sentito e doveroso va alla Consigliera Regionale Micol Grasselli per il costante impegno e la determinazione che hanno portato a questo storico traguardo per la Regione Lazio: un avanzamento concreto nella partecipazione attiva dei cittadini alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

Fonte Nuova è pronta a fare la sua parte: per un territorio più pulito, protetto e rispettoso dell’ambiente”.