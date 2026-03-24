MONTEROTONDO – Città più bella, 500 mila euro per rifare marciapiedi e asfalto in via Mazzini

L’amministrazione comunale di Monterotondo avvia l’iter per la Riqualificazione dei Marciapiedi e della Sede Stradale di Viale Giuseppe Mazzini.

Lo stabilisce la determina numero 284 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata ieri, lunedì 23 marzo, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene approvata l’aggiudicazione alla “Lupi Engineering Srl” di Roma del servizio di redazione del Progetto Esecutivo (con rilievo topografico e restituzione grafica), del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e della Direzione Lavori per un importo contrattuale di 15.976 euro e 12 centesimi oltre oneri previdenziali e IVA.

Vale la pena ricordare che con la Determinazione Dirigenziale numero 1198 del 23 dicembre 2025 l’amministrazione ha deciso di contrarre il Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per procurare le risorse finanziarie necessarie alla Riqualificazione di Marciapiedi e Sede Stradale di Viale Mazzini per un importo di 498.496 euro e 85 centesimi, oltre 1.503,15 euro da finanziare con mezzi propri dell’Ente.

La sistemazione e il rifacimento stradale di Viale Mazzini è una idea che parte da lontano.

A dicembre 2018 il Comune aveva infatti approvato il Progetto Definitivo per il Rifacimento

e Riqualificazione di Via XX Settembre, Piazza Roma e Viale G. Mazzini – Stralcio 1 e

Stralcio 2 e con un appalto concluso nel 2023 è stato realizzato lo Stralcio 1 di Viale Mazzini.

Ora è il momento del secondo Stralcio.