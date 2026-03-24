MONTEROTONDO – Cagnolina legata in giardino, blitz alle case popolari di Enrico Rizzi

Era legata con una corda alla cuccia, senza acqua e cibo.

Così stamane, martedì 24 marzo, l’attivista per i diritti degli animali in Italia e nel mondo Enrico Rizzi insieme alla Polizia Locale di Monterotondo ha preso in carico una cagnolina dal giardino di una casa popolare allo Scalo.

Il blitz, documentato in una diretta Facebook – CLICCA E GUARDA LA DIRETTA -, è scattato a seguito di segnalazioni di alcuni residenti nel complesso di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dea – questo il nome della cagnolina di 11 anni – è stata trovata legata nel giardino al piano terra: agli agenti della Polizia Locale la proprietaria ha spiegato che l’animale spesso fuggiva per questo era stata costretta a legarlo.

Una versione che non ha evitato alla donna – una 50enne italiana – la denuncia per maltrattamenti di animali da parte della Polizia Locale.

Al termine delle formalità di rito, gli agenti diretti dal Comandante Michele Lamanna hanno affidato Dea ad Enrico Rizzi.

“Ho salvato questa cagnolina da una condizione semplicemente disumana – commenta Rizzi sulla sua pagina Facebook – Le sue condizioni erano evidenti. Non si poteva perdere tempo.

In accordo con la Polizia Locale di Monterotondo, che ringrazio per l’intervento tempestivo dopo la mia segnalazione, ho deciso di portarla immediatamente a visita dal veterinario, a mie spese, evitando qualsiasi costo per l’Amministrazione.

Quando c’è da agire, si agisce subito, perché l’unica cosa che conta adesso è farla stare bene e trovarle quanto prima una famiglia.

Chi si fa avanti?”.