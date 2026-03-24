RIANO – Un milione di euro dal Pnrr per la “Casa del Sapere e del Volontariato”

Venerdì 27 marzo sarà ufficialmente inaugurato il cantiere della Casa del Sapere e del Volontariato, in via Padre Giorgio da Riano.

“L’intervento – dichiara il sindaco Luca Abbruzzetti – è inserito nei Piani Urbani Integrati (PUI) della Città Metropolitana di Roma Capitale ed è finanziato nell’ambito del PNRR. Rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione urbana e la crescita sociale e culturale del territorio”.

Il progetto esecutivo, redatto dal Raggruppamento Temporaneo composto da “3P Progetti Srl” (Mandataria), “Studio Ct Ingegneria Integrata Srl” e Geologa Fracassa Susanna (Mandanti), ammonta ad un importo complessivo di € 1.004.043,08.

Il progetto prevede nel fabbricato A uno spazio dedicato alle associazioni di volontariato, per buona parte la sede dell’Avis, mentre nel fabbricato B sarà realizzato un teatro civico all’interno di una sala polivalente dotata di palco sopraelevato e sala regia: luoghi pensati per favorire inclusione, partecipazione e comunità.

All’inaugurazione del cantiere sarà presente Pierluigi Sanna, Vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.