GUIDONIA – I campioni italiani di hip hop sognano gli Usa: via alla raccolta fondi

Per la seconda volta hanno conquistato il titolo italiano ai campionati di hip hop e l’accesso alle qualificazioni mondiali a Phoenix, negli Stati Uniti.

Quel sogno è già sfumato in precedenza per mancanza di fondi, ma ora vorrebbero coronarlo i ragazzi della Shot’s Bounce Academy, scuola di danza con sede a Guidonia Centro.

I nostri sogni ballano lontano aiutaci ad arrivare negli USA” ( Per questo il 2 marzo scorso è iniziata una raccolta fondi su “GoFundMe”, piattaforma numero 1 per il crowdfunding e le raccolte fondi, intitolata “ CLICCA E PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI ).

“Chiediamo un aiuto a chi crede nei sogni, nello sport, nei ragazzi che scelgono la strada della disciplina invece di quella più facile”, è l’appello dei ballerini della Shot’s Bounce Academy, che il 21 febbraio scorso hanno vinto il Campionato italianod i hip hop al Teatro Carlo Felice di Genova.

“Un’occasione che capita poche volte nella vita – è il testo della raccolta fondi lanciata in rete – La possibilità di rappresentare Guidonia e l’Italia in una delle competizioni più importanti al mondo.

Ma per arrivarci abbiamo bisogno di voi.

Volare in America, sostenere le spese di viaggio, alloggio e competizione è un impegno enorme. Noi stiamo già facendo la nostra parte: allenamenti infiniti, sacrifici, rinunce, cuore messo in ogni singolo passo.

Ogni contributo, piccolo o grande, è un passo in più verso quel palco.

Ogni condivisione è una spinta.

Ogni sostegno è un pezzo di quel viaggio.

Se ci aiutate a partire, vi promettiamo una cosa:

porteremo con noi il nome della nostra città, della nostra scuola e di chi ha creduto in noi.

E daremo tutto.

Ogni grande viaggio inizia con qualcuno che decide di crederci.

Non stiamo chiedendo un regalo.

Stiamo chiedendo una possibilità.

Grazie a chi vorrà far parte di questo sogno.

Insieme possiamo farcela”.