TIVOLI – Smottamento sul cavalcavia, domani riapre via dei Canneti

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Marzo 2026

I lavori proseguiranno per tutta la notte

La Città Metropolitana di Roma Capitale comunica che sono in via di ultimazione i lavori di ripristino della sede stradale sulla Strada Provinciale Maremmana inferiore II diramazione al chilometro 1+000 ove si era verificata una significativa depressione.

I lavori proseguiranno per tutta la notte e alle ore 6:00 di domani, giovedì 26 Marzo, il tratto verrà riaperto al traffico veicolare.

A causa dello smottamento venerdì 20 marzo era stato chiuso al traffico il transito in via dei Canneti per i mezzi provenienti dalla via Tiburtina.

Il Comune di Tivoli annuncia che successivamente alla fine dei lavori sarà garantito il ripristino della normale circolazione.

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