TIVOLI – Smottamento sul cavalcavia, domani riapre via dei Canneti

La Città Metropolitana di Roma Capitale comunica che sono in via di ultimazione i lavori di ripristino della sede stradale sulla Strada Provinciale Maremmana inferiore II diramazione al chilometro 1+000 ove si era verificata una significativa depressione.
I lavori proseguiranno per tutta la notte e alle ore 6:00 di domani, giovedì 26 Marzo, il tratto verrà riaperto al traffico veicolare.
A causa dello smottamento venerdì 20 marzo era stato chiuso al traffico il transito in via dei Canneti per i mezzi provenienti dalla via Tiburtina.
Il Comune di Tivoli annuncia che successivamente alla fine dei lavori sarà garantito il ripristino della normale circolazione.