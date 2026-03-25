FIANO ROMANO – Domani abbassamenti di pressione e mancanza d’acqua

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Marzo 2026

Acea fa manutenzione sulla rete idrica

Acea Ato 2 comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, domani giovedì 26 marzo dalle ore 08:00 alle 16:00 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Fiano Romano.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

  • via Padova, via delle Felciare (da via Padova a via Venezia), zone limitrofe.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.

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