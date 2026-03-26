MONTEFLAVIO – Neve a primavera, borgo imbiancato

E’ un evento che non si verificava più da qualche anno: la neve a Primavera.

Cose che possono comunque capitare a Monteflavio, borgo di poco più di mille abitanti a circa 800 metri di altezza sul livello del mare, sulle propaggini settentrionali dei Monti Lucretili.

E’ una giornata da ricordare quella di oggi, giovedì 26 marzo per gli abitanti del paese ricoperto da una coltre bianca di una decina di centimetri.

Per l’occasione, più di qualche bambino ne ha approfittato per realizzare il pupazzo di neve.

La neve è cominciata a fioccare dalle 9 di stamane per almeno un’ora.

E dopo una pausa ha ripreso dalle 14 alle 16 con fiocchi talmente abbondanti da trasformare il paesaggio in un suggestivo scenario natalizio.

Ad evitare problemi alla mobilità sono stati gli operatori del Gruppo comunale della Protezione civile di Monteflavio intervenuti con pick up attrezzati con la barra spazzaneve.

Vale la pena evidenziare che quella di oggi per Monteflavio è la prima copiosa nevicata, più copiosa di quella del 10 gennaio scorso quando sul Borgo è caduto qualche fiocco.

La neve a primavera non è certo una eccezione: gli abitanti raccontano che in passato il paese è imbiancato anche ad aprile e durante le festività di Pasqua.