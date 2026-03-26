MARCELLINA – Crisi politica, la Lega: “Amministrazione Lundini fallimentare”

In riferimento all’articolo MARCELLINA – Crisi politica, i nuovi assessori: “Ecco perché sosteniamo il sindaco Alessandro Lundini”, dal consigliere comunale della Lega ed ex sindaco di Marcellina Pietro Nicotera riceviamo e pubblichiamo:

“La fallimentare esperienza di questa amministrazione è oramai acclarata!!

La mia amministrazione fu commissariata perché dopo essersi messi d’accordo rassegnarono le dimissioni per farla cadere sia l’attuale Sindaco che i pochi esponenti della maggioranza rimasta!!

Questo perché non mi volli piegare a richieste illegittime!!

L’inchiesta sulla Mafia Bianca di Guidonia, che già era in corso e che portò all’arresto, tra gli altri, del responsabile dell’ufficio Tecnico di Marcellina, distaccato al Comune di Guidonia, dimostrò la mia assoluta limpidezza emersa da intercettazioni ambientali e telefoniche in corso da tempo.

Detto ciò questa amministrazione ed in particolare questo Sindaco ha aggravato la situazione sia Politica che sociale del Comune.

Quello che ho lasciato come problema quasi risolto sembra sia rimasto ancora da risolvere.

Non darò mai le dimissioni puramente e semplicemente per far cadere un ‘amministrazione ma dovrà essere votata una fiducia o una sfiducia dopo un confronto in Consiglio Comunale”.