SAMBUCI – Sfilata d’auto d’epoca e visita guidata al Castello

Si terrà domenica 29 marzo a Sambuci, dalle ore 10 alle ore 12, la sfilata di oltre 30 auto d’epoca organizzata dalla “Scuderia Campidoglio” di Roma e dall’associazione culturale “Terzo Millennio” col patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Per garantire la realizzazione della manifestazione in sicurezza e tutelare l’incolumità dei cittadini e dei partecipanti, oggi, giovedì 26 marzo, con l’ordinanza numero 5 il sindaco di Sambuci Dario Ronchetti ha disposto la chiusura al traffico e il divieto di sosta in piazza di Corte e via dell’Ortolano dalle ore 8 alle ore 13 di domenica prossima.

Una sfilata d’auto d’epoca è un mix perfetto di nostalgia, stile ed ingegneria d’altri tempi.

II riflesso delle cromature e il rombo dei motori che hanno fatto la storia incanteranno i presenti che potranno ammirarle e fotografarle.

Non solo auto, ma opere d’arte in movimento che raccontano un’epoca di eleganza pura.

Oltre 60 ospiti della “Scuderia Campidoglio” saranno accolti dalle ragazze dell’Associazione Culturale “Terzo Millennio” per una visita guidata a Castello Theodoli.