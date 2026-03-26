FIANO ROMANO – Tre edifici residenziali e un parcheggio pubblico in località Marta Caterina

Tre edifici residenziali e un parcheggi pubblico in località Marta Caterina, a Fiano Romano.

Lo stabilisce la delibera numero 47 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata venerdì scorso 20 marzo dalla giunta comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – necessaria per il rilascio del permesso di costruire convenzionato alla “Innovazione Immobiliare Srl”, società con sede a Roma amministrata dal 39enne imprenditore originario di Palestrina Matteo Cristofari.

La ditta è proprietaria di un terreno, rientrante in zona C di completamento ed espansione – sottozona C3, di superficie pari a 2.910 metri quadrati, sul quale ha progettato la realizzazione di un complesso di 3 edifici residenziali, oltre ad opere di urbanizzazione primaria e alla cessione di un nuovo parcheggio pubblico su via San Sebastiano.



A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, la Società lottizzante ha costituito a favore del Comune di Fiano Romano una polizza fideiussoria per l’importo di 71.953 euro corrispondente all’importo dei lavori desunto dal computo metrico estimativo di progetto, compresa IVA e spese tecniche di cui alla pratica edilizia n. 8 PDC/2024.