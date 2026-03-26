 ROMA EST – Ubriaco e senza patente zigzaga sulla Tiburtina su un’auto non assicurata

L’andatura ha insospettito gli agenti.

Ma quando hanno intimato l’alt, il conducente del veicolo sospetto ha ingranato la marcia tentando di seminare la pattuglia.

E’ stato tutto inutile: l’uomo è stato bloccato e denunciato dalla Polizia di Roma Capitale.

L’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento in via Tiburtina, alla periferia Est di Roma.

Il protagonista è un 40enne italiano, fermato al termine di un breve inseguimento.

Secondo un comunicato stampa della Polizia di roma Capitale, tutto è iniziato all’altezza di via dei Durantini, dove gli agenti del IV Gruppo Tiburtino hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva con un’andatura sospetta.

Il conducente ha però ignorato l’ordine, dando origine a un inseguimento conclusosi in via dei Monti di Pietralata.



Una volta fermato, l’uomo ha tentato un’ulteriore fuga a piedi, ma è stato subito bloccato.

Sottoposto agli accertamenti, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Dai controlli è inoltre emerso che il 40enne era privo di patente, in quanto mai conseguita, e alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione e revisione.



Per l’uomo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, in aggiunta alle sanzioni previste per le violazioni accertate.

L’auto è stata posta sotto sequestro amministrativo.