SUBIACO – Dispersi nel bosco, 4 ventenni salvati dai vigili del fuoco

Si erano smarriti nel bosco durante un’escursione nel Parco dei Monti Simbruini.

Disavventura a lieto fine per 4 escursionisti ventenni salvati nella serata di oggi, venerdì 27 marzo, dai vigili del fuoco di Subiaco.

Secondo una nota del Comando provinciale, verso le ore 20 i quattro ragazzi hanno lanciato l’sos dopo aver perso l’orientamento mentre cercavano di raggiungere il Rifugio di Camposecco, a circa 1350 metri sopra il livello del mare, situato sul margine dell’omonimo altopiano nel Parco dei Monti Simbruini, famoso per aver ospitato set cinematografici come “Lo chiamavano Trinità” .

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra di Subiaco con il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) per ricercare e recuperare i ragazzi, individuati verso le ore 22 tramite un segnale SOS che sono riusciti ad inviare con il telefono satellitare.

I 4 erano molto infreddoliti e sono stati accompagnati dai vigili del fuoco verso i sanitari del 118 e i Carabinieri.