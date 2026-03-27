SUBIACO – Dispersi nel bosco, 4 ventenni salvati dai vigili del fuoco

Si erano smarriti nel bosco durante un’escursione nel Parco dei Monti Simbruini.
Disavventura a lieto fine per 4 escursionisti ventenni salvati nella serata di oggi, venerdì 27 marzo, dai vigili del fuoco di Subiaco.
Secondo una nota del Comando provinciale, verso le ore 20 i quattro ragazzi hanno lanciato l’sos dopo aver perso l’orientamento mentre cercavano di raggiungere il Rifugio di Camposecco, a circa 1350 metri sopra il livello del mare,situato sul margine dell’omonimo altopiano nel Parco dei Monti Simbruini, famoso per aver ospitato set cinematografici come “Lo chiamavano Trinità”.
La sala operativa del Comando di Roma ha inviato la squadra di Subiaco con il nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) per ricercare e recuperare i ragazzi, individuati verso le ore 22 tramite un segnale SOS che sono riusciti ad inviare con il telefono satellitare.
I 4 erano molto infreddoliti e sono stati accompagnati dai vigili del fuoco verso i sanitari del 118 e i Carabinieri.