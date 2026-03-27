CAPENA – Frana nel Centro storico, revocata l’evacuazione per 5 abitazioni: il rischio resta

Il peggio è passato, ma il rischio resta.

Così oggi, venerdì 27 marzo, con l’ordinanza numero 4 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – il sindaco di Capena Roberto Barbetti ha revocato lo sgombero di 5 abitazioni del Centro disposto con l’ordinanza numero 1 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lo scorso 14 febbraio a seguito dei danni causati dall’ondata di maltempo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un mese e mezzo fa il sindaco aveva inoltre dichiarato l’inagibilità degli edifici ubicati al civico 17 di Via Giacomo Matteotti (parte dell’abitazione), al civico 6 di Via 2 Giugno, ai civici 10 e 12 di Via XXV Aprile e al civico 19 di Via Vetulano Proculo.

Col provvedimento emesso oggi il sindaco Roberto Barbetti impone il divieto di accesso e di permanenza nelle pertinenze ubicate tra gli edifici e la parete tufacea, che permangono a rischio di frana molto elevato: il divieto resterà in vigore sino a che le condizioni di sicurezza degli immobili non saranno ripristinate e saranno effettuati i lavori necessari di ripristino. Vale la pena ricordare che a seguito delle consistenti precipitazioni atmosferiche verificatesi venerdì 13 e sabato 14 febbraio si era verificato un movimento franoso con conseguente cedimento del costone interessante una parte di un edificio in via Vetulano Proculo, in prossimità di tre abitazioni site nella zona. I Vigili del Fuoco di Montelibretti, intervenuti con il supporto della Polizia locale, avevano riscontrato evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza dell’intera area interessata, inibendo l’accesso alle aree e alle abitazioni. Il Comune di Capena aveva attivato il pronto intervento sociale per offrire alle famiglie interessate una soluzione di alloggio adeguata ed assistenza.