CASTELNUOVO DI PORTO – Albergo e Centro commerciale su terreno agricolo: via libera alla variante

Un albergo con annesso centro polifunzionale per il tempo libero, comprensivo di locali commerciali e per pubblico spettacolo.

E’ il complesso che sta per essere realizzato a Castelnuovo di Porto dalla “Eufente S.P.A.”, una società con sede a Le Rughe, nel Comune di Formello, attiva nei settori Immobiliare, Logistica e Intrattenimento.

Lo stabilisce la determina n numero 15 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, lunedì 30 marzo, dal dirigente all’Urbanistica del Comune di Castelnuovo di Porto Marco Tutone.

Con l’atto viene rilasciato il Permesso di Costruire in variante al Piano Regolatore Generale numero 1 a Giorgio Federico Nitti, 60enne imprenditore locale Presidente e Amministratore delegato della “Eufente S.P.A.”.

Il provvedimento di oggi fa seguito all’approvazione della variante urbanistica puntuale necessaria alla realizzazione dell’intervento deliberata dal Consiglio Comunale giovedì 26 marzo scorso a fronte della Conferenza dei Servizi dichiarata conclusa positivamente venerdì 20 marzo.

Nell’ambito della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli, anche con prescrizioni, delle Amministrazioni competenti, tra cui la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e dell’Etruria Meridionale e della Regione Lazio.

Alcune amministrazioni non si sono espresse nei termini previsti, per cui si è formato il silenzio-assenso.

Città Metropolitana di Roma Capitale ha invece espresso parere negativo al progetto, ma l’amministrazione comunale sostiene di averlo superato in virtù del prevalente parere regionale e della nuova strumentazione urbanistica comunale in itinere (P.U.C.G. adottato e Rete Ecologica Locale), come motivato nella determinazione dirigenziale numero 12 del 20 marzo di conclusione della Conferenza di Servizi.

“Eufente S.P.A.” è nota in Italia per il “Cinemacity Ravenna”, un vero e proprio tempio del divertimento con 12 sale cinematografiche, 4 ristoranti, 2 pizzerie, 2 bar e con la catena alberghiera Autohotel Italia.