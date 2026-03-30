MONTEROTONDO – Falciata in Centro, pedona ricoverata in ospedale

Drammatico incidente stradale stamane, lunedì 30 marzo, a Monterotondo Centro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 9,30 in via Ticino, dove – per cause in corso di accertamento – una 30enne italiana è stata investita da una Peugeot.

Sbalzata sull’asfalto, il conducente dell’auto ha immediatamente frenato e prestato i primi soccorsi allertando il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Monterotondo e un’ambulanza che ha trasportato la 30enne in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” con varie contusioni e fratture: la pedona non sarebbe in pericolo di vita.