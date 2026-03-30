TIVOLI – Al Duca d’Este la consegna dei premi intitolati a Maurizio Maestrelli

Si terrà lunedì 11 maggio alle ore 18.30 al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme la consegna dei premi intitolati a Maurizio Maestrelli, figlio di Tommaso Maestrelli l’allenatore del primo scudetto della Lazio.

Lo annuncia Giulio Halasz, presidente dell’organizzazione.

Per la prima volta il prestigioso appuntamento approda nella città termale, famosa per le sue tre magnifiche ville, di cui due patrimonio dell’Unesco.

A condurre la serata, come di consueto, saranno i giornalisti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi.

Il premio viene assegnato a 13 personalità che, nel loro ambito, si sono distinte, oltre che per i risultati ottenuti, anche per professionalità e fair play.

La novità 2026 è un premio speciale dedicato ad un personaggio della musica e dello spettacolo.

Nell’occasione saranno presentate le 16 squadre che dal 12 al 17 maggio parteciperanno al 18° torneo internazionale Lazio Cup, riservato alla categoria Under 17 e organizzato con la collaborazione dell’Asd Villalba Ocres Moca, sui campi di Villalba di Guidonia, Fiuggi, Alatri, Broccostella e Casalattico.

Nell’albo d’ oro della prestigiosa manifestazione figurano Inter (3 vittorie), Roma, Atletico Madrid, B Italia, Partizan Belgrado (2 vittorie), Siena, Fiorentina, Aspire Academy Qatar, Sparta Praga, Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti e Pogon Szczecin (1 vittoria).

Gustosa anteprima alle 15.30 la presentazione del libro “Quello che non ho visto arrivare. Emanuela, l’anoressia e ciò che resta di bello” scritto dallo storico direttore sportivo Giorgio Perinetti insieme al giornalista Michele Pennetti.

A condurre l’incontro Fabio Massimo Splendore, firma del Corriere dello Sport.