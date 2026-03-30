MONTEROTONDO – Messa in sicurezza degli alberi: affidato il servizio h24

Il Comune di Monterotondo provvede messa in sicurezza degli alberi con potature di rami rotti e l’abbattimento di piante pericolanti.
Lo stabilisce la determina numero 296 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 25 marzo dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.
Con l’atto viene aggiudicato il servizio h24 alla “Euro Green Srl” di Monterotondo Scalo: interpellata dal Comune, la ditta eretina specializzata ha inviato la propria la propria offerta economica, proponendo un ribasso percentuale al prezzo posto a base di gara del 13%, considerata congrua dal Responsabile del Procedimento.
Il servizio 24 h prevede le potature stagionali lungo filari alberati posti lungo strade comunali a Monterotondo Centro e a Monterotondo Scalo per la corretta gestione del patrimonio arboreo, come prevede il Progetto di Servizio per il verde pubblico.