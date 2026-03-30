TIVOLI – Gli studenti delle Scuole superiori a lezione di Sicurezza Stradale

Educare oggi per salvare vite domani.

A Tivoli prende forma un progetto che mette al centro i giovani, trasformando la prevenzione in consapevolezza e responsabilità.

Mercoledì 1° aprile 2026, in Piazza Garibaldi, si terrà un importante appuntamento dedicato all’educazione e alla sicurezza stradale.

L’iniziativa rappresenta uno dei moduli operativi del progetto pilota: “Metti in moto la responsabilità: la sicurezza corre con te” ed è rivolta agli studenti delle classi III e IV dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta”, del Centro di Formazione Professionale “Antonio Rosmini” e agli alunni della scuola primaria del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia”.

L’evento costituisce un momento di confronto diretto e autentico tra ragazzi, bambini, istituzioni ed esperti, per comprendere come ogni comportamento sulla strada sia una scelta che può fare la differenza tra la vita e la tragedia.

Durante la giornata interverranno operatori della Polizia Stradale e gli esperti del Truck Crash Test del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che offriranno dimostrazioni pratiche ad alto impatto educativo.

Saranno inoltre presenti la Polizia Locale, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Valle dell’Aniene, con attività di primo soccorso, il GOV (Gruppo Operativo Volontari) dell’ANC – Sezione di Tivoli, e le testimonianze dirette e profonde di genitori che hanno perso i propri figli in incidenti stradali.

Il progetto pone al centro valori fondamentali, come la vita, la responsabilità individuale e la consapevolezza delle proprie scelte, promuovendo una cultura della sicurezza basata su conoscenza, rispetto e attenzione verso sé stessi e verso gli altri.

Un elemento distintivo dell’iniziativa è il coinvolgimento attivo degli studenti dell’ITTS “A. Volta”, che non saranno semplici destinatari ma protagonisti di un percorso educativo innovativo.

Attraverso un modello di peer education, diventeranno ambasciatori di sicurezza stradale, trasformando l’esperienza in un messaggio concreto da diffondere tra i coetanei.

Il progetto è ideato e coordinato dalla dottoressa Enza Tripaldi, presidente dell’Associazione “Famiglie di Angeli” OdV, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie colpite da lutti improvvisi e nella promozione di azioni di prevenzione, affinché nessun’altra famiglia debba affrontare un dolore evitabile.

L’iniziativa si realizza grazie a una solida collaborazione tra istituzioni, scuola e associazionismo.

Ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha messo a disposizione il Truck Crash Test, e del Comune di Tivoli, che patrocina il progetto. Fondamentale è il contributo della Polizia Stradale nelle attività di prevenzione e formazione, così come la partecipazione attiva dell’Istituto Tecnico Tecnologico “A. Volta”, del Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia”, protagonisti del percorso educativo. AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) ha inoltre contribuito concretamente alla realizzazione del progetto, riconoscendone il valore educativo e sociale.

Un’alleanza concreta e necessaria per contrastare l’incidentalità stradale e interrompere una scia di dolore che continua a colpire troppe famiglie e comunità.

Perché la sicurezza non è un messaggio da ascoltare, ma una scelta da fare, ogni giorno, prima di accendere il motore.