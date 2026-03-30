TIVOLI – Niente acqua da mercoledì sera a giovedì pomeriggio

Acea Ato2 comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, dalle ore 21:00 di mercoledì 01 aprile alle ore 16:00 di giovedì 02 aprile si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze d’acqua nel Comune di Tivoli.
In particolare, le zone interessate sono le seguenti:
- via del Tartaro, via degli Orti, Strada Paterno, via Tiburtina (da via del Tartaro a via Maremmana inferiore), via di Villa Adriana, via Galli, via Rosolina, via Marziale, via Leonina, tutta la frazione Villa Adriana, zone limitrofe.
Un servizio di rifornimento con tre autobotti sarà disponibile presso: in via Paterno 28 fronte Scuola, via Leonina (presso parcheggio) e via Panattoni (presso parcheggio).
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.