E’ stato inaugurato ieri, sabato 4 aprile, il “Parco Avventura” di Palombara Sabina “Sabina Experience”, un progetto del Parco Regionale dei Monti Lucretili dedicato alla valorizzazione del territorio e alla promozione di attività all’aria aperta per cittadini, famiglie e visitatori (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, alcune immagini del Parco Avventura di Palombara Sabina inaugurato sabato 3 aprile

Al taglio del nastro sono intervenuti il Presidente del Parco dei Monti Lucretili Marco Piergotti, l’assessore regionale Giancarlo Righini, la consigliera regionale Micol Grasselli e il sindaco e deputato Alessandro Palombi (CLICCA E GUARDA IL VIDEO DI TIBURNO).

Il Parco Avventura è stato realizzato nella cosiddetta “pineta” di Palombara Sabina in via Alcide De Gasperi, davanti all’Istituto superiore per il Turismo, anche grazie ad un finanziamento pari a 70.833 euro concesso dalla Regione Lazio.

A gestirlo sarà la Polisportiva Palombara Sabina, l’organizzazione presieduta da Luca Narducci che riunisce tutte le discipline sportive svolte nel Borgo e che, tra tutte le richieste pervenute, si è aggiudicata il bando indetto dal Parco Regionale dei Monti Lucretili per la gestione della Infrastruttura Turistica “Parco Avventura” per la durata di 7 anni più opzione di proroga di 3 anni.

Nella diretta – CLICCA E GUARDA LA DIRETTA – realizzata ieri da Tiburno.Tv Luca Narducci ha annunciato che il “Parco Avventura” sarà aperto al pubblico da domani, giorno Pasquetta, lunedì 6 aprile.

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

Tema ispiratore del parco è l’aspetto ludico-sportivo legato a ragazzi e famiglie, per cui arredi, giochi e conformazione dei percorsi sono stati studiati in modo da offrire il massimo intrattenimento nel bosco alle generazioni più giovani.

Il gestore ha realizzato 3 percorsi acrobatici adatti ad intrattenere bambini e ragazzi fino a 14 anni e famiglie.

Il cosiddetto Percorso Verde, ad una altezza di un metro dal suolo, è adatto a bimbi e ragazzi, un percorso di facile approccio anche per i bambini più piccoli che devono essere accompagnati obbligatoriamente.

Il Percorso Blu è ad una altezza dal suolo da 1,5 a 3 metri, quindi di maggiore complessità e più adatto ad utenti di maggiore età ed esperienza.

Il Percorso Rosso, adatto a ragazzi e adulti, è ad una altezza dal suolo da 2 a 5 metri, per cui di maggiore complessità e attrattiva.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili ha determinato l’importo delle tariffe inclusive di Briefing istruttivo ed equipaggiamento con DPI messi a disposizione dal Parco.

Il tempo massimo a persona per completare i percorsi è di 3 ore.

In caso si resti sui percorsi più di 3 ore è dovuta una integrazione del biglietto pari ad un extra di € 3,00 per ogni ora per persona.

Gli orari minimi del servizio, salvo condizioni metereologiche avverse sono i seguenti:

BASSA STAGIONE: (da Gennaio a Aprile e da Ottobre a Dicembre) Sabato e Domenica e altri giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle ore 16.00;

ALTA STAGIONE (da Maggio a Settembre ): Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00;

BASSA STAGIONE

Percorso acrobatici adulti: • € 12,00 a persona;

Percorso acrobatici ragazzi: • € 8,00 a persona;

Percorso bambini: • € 3,00 a persona.

ALTA STAGIONE

Percorso acrobatici adulti: • € 15,00 a persona;

Percorso acrobatici ragazzi: • € 12,00 a persona;

Percorso bambini: • € 5,00 a persona

Per i residenti nel Comune di Palombara Sabina è prevista una agevolazione del 20%.