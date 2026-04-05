TIVOLI – E’ morto “Pippo”, i suoi panini sono leggenda

La Città di Tivoli in lutto nel giorno di Pasqua.

Stamane, domenica 5 aprile, si è diffusa la notizia della scomparsa di Pippo La Rosa, per tutti “Pippo”, titolare della storica panineria di via San Valerio, nel Centro storico della “Superba”.

Aveva 81 anni e per quasi mezzo è stato il ristoratore più famoso in tutta la provincia per i suoi mega panini.

Dagli anni Ottanta a oggi è stato un punto di riferimento di migliaia di clienti arrivati da ogni città per assaggiare le sue specialità che hanno richiamato intere comitive di ragazzi ma anche coppie e famiglie pronte a fare la fila per ore, in piedi e di notte, pur di gustare uno dei panini di Pippo.

Un’attività gestita insieme alla moglie e al figlio Massimo, prematuramente scomparso a gennaio 2023 all’età di 52 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In occasione dei trent’anni di attività l’allora sindaco di Tivoli Sandro Gallotti e l’assessore alla Cultura Riccardo Luciani consegnarono a Pippo una targa ricordo nell’ambito di una festa in piazza con centinaia di persone accorse per far gli auguri ad un commosso paninaro al quale per l’occasione fu fatta indossare una fascia tricolore come riconoscenza per il lavoro svolto che ha dato un’immagine positiva di Tivoli ben oltre i confini tiburtini.

“Da Pippo – era il testo della targa consegnata dal sindaco Gallotti – non è solo il nome di una paninoteca ma il titolo di una eccellenza tiburtina conosciuta nel corso di tani anni da migliaia di persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Un vero patrimonio della città frutto di sacrifici, impegno e passione per un lavoro che ha permesso a Pippo di diventare una leggenda vivente nel panorama gastronomico tiburtino e non solo.

A Pippo va la sincera gratitudine della città di Tivoli e l’augurio che il suo nome, legato indissolubilmente con questo territorio, continui ad essere a lungo sinonimo di qualità e maestria”.