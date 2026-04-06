MORLUPO – Lotta alla processionaria, cittadini obbligati ad ispezionare gli alberi

Il Sindaco di Morlupo Ettore Iacomussi ha emanato l’Ordinanza n. 46/2026 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – riguardante i provvedimenti obbligatori per contrastare la diffusione della Processionaria del Pino, della Quercia e dell’Euprottide.

Con l’arrivo della primavera, questi insetti infestanti rappresentano una minaccia non solo per la sopravvivenza delle piante, ma anche un grave rischio per la salute di persone e animali domestici a causa dei loro peli fortemente urticanti.

COSA DEBBONO FARE I CITTADINI?

Tutti i proprietari di aree verdi e gli amministratori di condominio sono tenuti a:

Effettuare ispezioni accurate sugli alberi (in particolare pini e querce) entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per individuare eventuali nidi. Intervenire tempestivamente con la rimozione dei nidi o, in caso di infestazioni estese, con trattamenti microbiologici o chimici autorizzati.

Ricordare che le spese per gli interventi nelle aree private sono a totale carico dei proprietari.

DIVIETI IMPORTANTI

È fatto assoluto divieto di:

Depositare rami con nidi di processionaria nei contenitori dei rifiuti urbani.

Trasportare i nidi presso la piattaforma ecologica comunale.

SANZIONI

La mancata osservanza di queste norme comporta sanzioni amministrative che variano da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari a € 100,00).

L’Amministrazione Comunale provvederà parallelamente agli interventi di disinfestazione nelle aree pubbliche. La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare la salute pubblica!

Per maggiori informazioni:

Presso il Comune di Morlupo in Piazza del Municipio, 1 – Tel: 06 901951 – Email info@comune.morlupo.roma.it