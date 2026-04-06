E’ uno dei principali beni storico-culturali del Comune, elemento di grande valore identitario e turistico per il territorio.

Eppure il Castello Savelli di Palombara Sabina soffre di una parziale fruibilità e di un’insufficiente promozione a livello locale e regionale.

Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di valorizzare il complesso monumentale attraverso iniziative culturali, attività di promozione turistica e forme innovative di fruizione del patrimonio storico.

Lo stabilisce la delibera numero 34 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata giovedì 19 marzo dalla giunta guidata dal sindaco e deputato Alessandro Palombi.

Col provvedimento viene dato indirizzo al Responsabile dei servizio Cultura di adottare gli atti necessari per l’affidamento temporaneo del servizio di apertura al pubblico e la realizzazione di attività di Living History, la Rievocazione Storica.

Le attività sono curate da Emiliano Bultrini, Dottore di Ricerca in Storia medievale presso l’Università di “Tor Vergata”, autore e divulgatore culturale, e da Jacopo Matricciani, artigiano, reenactor e fabbro storico.

Dal 21 marzo fino ad agosto, ogni sabato e domenica, le iniziative si svolgeranno nelle sale del piano nobile del palazzo di Troilo, dove si conservano affreschi databili tra Quattrocento e Cinquecento.

Le attività di accompagnamento storico-divulgativo e di living history avranno una durata indicativa di circa 45 minuti.

Apertura la mattina dalle ore 10 alle ore 13, pomeriggio dalle ore 14 alle 17 con biglietto di ingresso di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Sono previste riduzioni per i cittadini di Palombara e per i bambini sotto i 10 anni.

Il castello sarà aperto al pubblico con attività divulgative nelle seguenti date (CLICCA E SEGUI IL PROGRAMMA):

Aprile: 11–12 | 18–19 | 25–26

Maggio: 2–3 | 9–10 | 16–17 | 23–24 | 30–31

Giugno: 6–7 | 13–14 | 20–21 | 27–28

Luglio: 4–5 | 11–12 | 18–19 | 25–26

Agosto: 1–2 | 8–9 | 29–30

Vale la pena ricordare che il 7 luglio 2025 con la delibera numero 66 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - la giunta Palombi aveva dato indirizzo ai Responsabili dei servizi Cultura e Patrimonio di predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato alla selezione di soggetti interessati a costituire un partenariato pubblico-privato o altra idonea forma di gestione per la valorizzazione e utilizzo di porzioni del “Castello Savelli” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’obiettivo era valorizzare in maniera efficiente ed omogenea il Castello nella sua interezza, anche affidando a più soggetti, distinti tra loro, la gestione di diverse zone della dimora storica, immediatamente fruibili.

Stando alla delibera di 9 mesi fa l’assegnazione sarebbe avvenuta a seguito di valutazione comparativa delle proposte progettuali pervenute, secondo criteri di rilevanza culturale, sostenibilità economica, compatibilità con la tutela del bene e impatto sul territorio.

Fatto sta che ad oggi la procedura pubblica di assegnazione della gestione del Castello Savelli non è avvenuta e l’Amministrazione intende comunque garantire l’apertura al pubblico e la realizzazione di attività culturali e divulgative idonee a valorizzare il sito per il periodo primavera-estate 2026.